Германия готовит новый план по обороне страны впервые со времен Холодной войны

По его словам, основные пункты плана будут посвящены сдерживанию вражеских войск при вторжении на территорию Германии. Кроме того, ответственные лица должны учитывать новые разработки в военных действиях и готовиться к саботажу критической инфраструктуры, дезинформации и кибератак. Также предполагается, что значительная часть Бундесвера будет необходима для защиты восточного фланга НАТО.

"Операционный план Германии базируется на текущей ситуации с безопасностью и угрозами в Германии и Европе в целом. Это должен быть осуществимый и осуществимый план, а не просто несбыточная мечта, продуманная концепция, а действительно что-то ощутимое, что в конечном итоге может сработать", - сказал Бодеман. .

В частности, известно, что новый план содержит сотни страниц, и будет секретным. Обсуждать его планируют с участием полиции, офицеров гражданской защиты, ученых, энергетической и логистической промышленности и союзников. Его планируют полностью разработать уже к концу марта этого года.

"Это оборонное планирование направлено, прежде всего, на сдерживание. Мы что-то делаем для того, чтобы не допустить конфликта или войны" - сказал генерал-лейтенант.

Он отметил, что сейчас ситуация в Европе иная, чем 30 лет назад, когда Германия была прифронтовым государством. И сейчас его страна находится в "тыловой зоне".

"То есть я не ожидаю танкового боя на северогерманской равнине, и, надеюсь, высадки десантников российских парашютистов тоже не ожидаю. Но нашим критическим инфраструктурам, портам, мостам, энергетическим компаниям, конечно, угрожают диверсии, возможно, также проникший и пытающийся нарушить спецназ". эти критические инфраструктуры", - подчеркнул он.

Бодеман считает, что одним из основных направлений защиты должно быть киберпространство. В частности, распространение дезинформации противником и попытки таким образом повлиять на жителей Германии и власть.

"И четвертая часть, против которой мы сейчас должны вооружиться, - это однозначно диверсии спецподразделений, например иррегулярных сил, которые пытаются вывести из строя то или иное, чтобы помешать или не допустить развертывания", - сказал он.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.

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