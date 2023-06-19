Германия будет помогать Украине столько, сколько понадобится, - Шольц

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Запад должен быть готов к тому, что российская агрессия продлится "довольно долго". Поэтому союзники по НАТО готовятся и адаптируют политику к этому.

"Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. У нас есть необходимое финансирование в нашем бюджете и немецкая промышленность увеличивает свои возможности для производства, ремонта и обслуживания вооружения", - подчеркнул Шольц.

Он также выразил уверенность в том, что Европе сейчас необходимо инвестировать в противовоздушную оборону, которая позволит защититься от баллистических, крылатых ракет и дронов.

Помощь Украине от Германии

Напомним, Германия предоставляет Украине военную помощь практически с самого начала полномасштабного вторжения россиян.

Страна уже передала нашим военным бронетехнику, ЗРК, зенитные установки и не только. В частности, бойцы ВСУ получили от Германии новейшие танки Leopard 2A6.

Также немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине, где будут производить современные танки и БМП.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила от Германии танки для разминирования.