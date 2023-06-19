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Германия будет помогать Украине столько, сколько понадобится, - Шольц

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия продолжит помогать Украине обороняться от российского вторжения, пока это будет необходимо. Для этого уже есть финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца во время общей пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Запад должен быть готов к тому, что российская агрессия продлится "довольно долго". Поэтому союзники по НАТО готовятся и адаптируют политику к этому.

"Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. У нас есть необходимое финансирование в нашем бюджете и немецкая промышленность увеличивает свои возможности для производства, ремонта и обслуживания вооружения", - подчеркнул Шольц.

Он также выразил уверенность в том, что Европе сейчас необходимо инвестировать в противовоздушную оборону, которая позволит защититься от баллистических, крылатых ракет и дронов.

Помощь Украине от Германии

Напомним, Германия предоставляет Украине военную помощь практически с самого начала полномасштабного вторжения россиян.

Страна уже передала нашим военным бронетехнику, ЗРК, зенитные установки и не только. В частности, бойцы ВСУ получили от Германии новейшие танки Leopard 2A6.

Также немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине, где будут производить современные танки и БМП.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила от Германии танки для разминирования.

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