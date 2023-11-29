Германия добавляет 11,5 млн евро в Целевой фонд Украина-НАТО, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин решил внести дополнительное финансирование на сумму 11,5 миллиона евро в Целевой фонд Украина-НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) МИД ФРГ.
Немецкий чиновник в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран НАТО подчеркнула важность "сделать все возможное" для поддержания выбора Украины "мира, свободы и безопасности".
"Совет НАТО-Украина станет рабочим двигателем, с помощью которого Украина будет приближаться к НАТО", - цитирует Бербок МИД Германии.
Также она заявила, что стандарты НАТО, планирование потенциала и реформа Вооруженных сил занимают "центральное место на этом пути".
"Германия выделяет дополнительно 11,5 миллиона евро в Целевой фонд НАТО-Украина", - рассказала Бербок.
Заседание Совета Украина-НАТО в Брюсселе
Напомним, сегодня, 29 ноября, в Брюсселе проходит заседание Совета Украина-НАТО. Нынешняя встреча стала первой на уровне министров иностранных дел, где вместе с главой МИД Дмитрием Кулебой союзники обсудят рекомендации по реформам, которые Киеву предстоит провести для членства.
Подробности о заседании топ-чиновников на встрече Совета Украина-НАТО - читайте в материале РБК-Украина.
Ранее также сообщалось, что на заседании в Брюсселе глава МИД Германии Бербок призвала создать над Украиной "зимний щит".
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