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Германия добавляет 11,5 млн евро в Целевой фонд Украина-НАТО, - Бербок

Среда 29 ноября 2023 16:09
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Германия добавляет 11,5 млн евро в Целевой фонд Украина-НАТО, - Бербок Фото: министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин решил внести дополнительное финансирование на сумму 11,5 миллиона евро в Целевой фонд Украина-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) МИД ФРГ.

Немецкий чиновник в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран НАТО подчеркнула важность "сделать все возможное" для поддержания выбора Украины "мира, свободы и безопасности".

"Совет НАТО-Украина станет рабочим двигателем, с помощью которого Украина будет приближаться к НАТО", - цитирует Бербок МИД Германии.

Также она заявила, что стандарты НАТО, планирование потенциала и реформа Вооруженных сил занимают "центральное место на этом пути".

"Германия выделяет дополнительно 11,5 миллиона евро в Целевой фонд НАТО-Украина", - рассказала Бербок.

Заседание Совета Украина-НАТО в Брюсселе

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Брюсселе проходит заседание Совета Украина-НАТО. Нынешняя встреча стала первой на уровне министров иностранных дел, где вместе с главой МИД Дмитрием Кулебой союзники обсудят рекомендации по реформам, которые Киеву предстоит провести для членства.

Подробности о заседании топ-чиновников на встрече Совета Украина-НАТО - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее также сообщалось, что на заседании в Брюсселе глава МИД Германии Бербок призвала создать над Украиной "зимний щит".

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