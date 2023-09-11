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Германия анонсировала новую помощь Украине для подготовки к зиме

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: Иван Носальский

Германия выделит 21 миллион долларов для того, чтобы помочь Украине подготовить энергосистему к возможным обстрелам россиян зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Министр напомнила, что только в прошлом году россияне совершили 1500 ракетных атак на украинские объекты энергетической инфраструктуры. И сейчас Украина готовится к зиме, укрепляя свои электростанции. 

"Россия явно планирует новые атаки именно на осень и зиму", - отметила глава немецкого Министерства иностранных дел. 

Обстрелы украинской энергетики

Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные ракетные удары по Украине. Главной их целью были объекты энергетической инфраструктуры. 

Из-за таких ударов энергетика Украины была значительно повреждена. Власти применяли графики плановых отключений света. 

Как отмечал недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко, наша страна может пройти очередную зиму без отключений в случае отсутствия новых серьезных повреждений энергосистемы. 

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