Германия анонсировала новую помощь Украине для подготовки к зиме

Министр напомнила, что только в прошлом году россияне совершили 1500 ракетных атак на украинские объекты энергетической инфраструктуры. И сейчас Украина готовится к зиме, укрепляя свои электростанции.

"Россия явно планирует новые атаки именно на осень и зиму", - отметила глава немецкого Министерства иностранных дел.

Обстрелы украинской энергетики

Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные ракетные удары по Украине. Главной их целью были объекты энергетической инфраструктуры.

Из-за таких ударов энергетика Украины была значительно повреждена. Власти применяли графики плановых отключений света.

Как отмечал недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко, наша страна может пройти очередную зиму без отключений в случае отсутствия новых серьезных повреждений энергосистемы.