Ніхто за нашими спинами ні про що домовитися не зможе, - Кулеба

Українська влада бачить у західному політикумі та медіа спроби запустити дискусії про те, як довго треба підтримувати Україну у війні проти Росії, як довго сама Україна зможе утримуватись і таке інше. Але поки що ці спроби легко відбиваються Києвом.

"Поки що це такий легкий бриз, це не штормовий вітер, який зносить на своєму шляху. Цей легкий бриз, який долітає до нас, ми легко від цього відмахуємось. Це нормально, що таке відбувається, я прошу всіх сильно не панікувати, не реагувати занадто емоційно на подібні думки, які запускаються через експертів різних і публічні заяви. Люди пробують ґрунт, ми їм чітко на це відповідаємо", - сказав Кулеба.

Також глава МЗС прокоментував інформацію про розробку різних "мирних планів для України", яка періодично з'являється у західних ЗМІ.

"Будь-які домовленості, які не враховують наших інтересів, будуть відкинуті нами. Тому тиску ми не відчуваємо, легкий бриз відчуваємо, але ситуація залишається контрольованою, і ніхто за нашими спинами ні про що домовитися не зможе", - сказав міністр.