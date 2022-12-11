В Никопольском районе восстановили подачу электроэнергии после ночного обстрела

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"В течение дня в области не зафиксированы вражеские обстрелы. В Красногригорьевской громаде Никопольского района энергетики вернули свет в дома местных жителей после ночных атак", - отметил Лукашук.

Линии электропередач были повреждены сегодня ночью, 11 декабря, в результате обстрела российской артиллерии.

Напомним, что российские войска ночью снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Оккупанты применяли "Грады" и тяжелую артиллерию.

Кроме того, российские войска ночью 4 декабря десять раз открывали огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.

До этого, в ночь на 3 декабря россияне девять раз атаковали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии.

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