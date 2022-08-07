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Нікопольський район під загрозою обстрілу, людей просять бути в укриттях

Фото: начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко (facebook Євгена Євтушенка)
Автор: Сергей Новиков

Увечері 7 серпня 2022 року знову є загроза обстрілу Нікопольського району (Дніпропетровська область) з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника місцевої районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

"Увага, можливі обстріли! РСЗВ ординців виходять на позиції. Прошу жителів прибережних територій (міст, сіл, селищ) скористатися правилом двох стін або перебувати в укритті", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 7 серпня росіяни також вели обстріли в напрямку Нікополя, в районі Червоногригорівки. А в результаті бойових дій вдень три села залишилися без води.

Також сьогодні місцевих жителів Нікополя закликали перевірити смартфони своїх дітей на предмет встановленого додатка з квест-завданнями з фотографування місцевості. Цей додаток використовують російські спецслужби.

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НікопольВійна Росії проти України