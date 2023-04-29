RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Никопольский район могут обстрелять ночью флешетами: жителей просят оставаться дома

Фото: Никопольский район могут обстрелять ночью флешетами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ночью Никопольский район Днепропетровской области оккупанты могут обстрелять флешетами. Жителей просят оставаться дома или в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.

"Последнюю неделю имеем достаточно случаев ночных залпов вражеской артиллерии без "прилетов". Скорее всего оккупанты снова используют артиллерийские боеприпасы, которые содержат флешеты - маленькие заостренные стрелы", - заявил он.

Глава РВА отметил, что в снаряде может содержаться до восьми тысяч подобных "стрел".

"Попадание даже одной в тело человека может быть смертельным. Защитой от флешетов является элементарное укрытие из любого прочного материала", - заявил Евтушенко.

Он призвал жителей прибрежных территорий не терять бдительность и реагировать на предупреждения об артиллерийских обстрелах.

"Ночь жителей прибрежных территорий прошу провести в убежище, или воспользоваться правилом двух стен", - добавил глава РВА.

Напомним, 26 апреля российская армия обстреляла две общины в Днепропетровской области и повредила насосную станцию.

Кроме того, 24 апреля российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены частные дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна России против Украины