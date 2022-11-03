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Над Никопольским районом заметили иранские дроны

Иллюстративное фото: над Никопольским районом заметили иранские дроны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 3 ноября, над Никопольским районом (Днепропетровская область) были замечены иранские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.

"Над районом фиксируется пролет дронов-камикадзе. Если слышите - сообщайте время, место и ориентировочное направление полета", - написал Евтушенко.

По словам главы РВА, информацию о дронах можно указывать под в комментариях под его постом.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 3 ноября, россияне нанесли ракетный удар по Покровску (Донецкая область). В результате атаки пострадала школа.

Также мы писали, что в четверг, 3 ноября, под Мелитополем в районе железнодорожного моста, который россияне используют для переброски техники, прогремели взрывы.

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Российская ФедерацияНикопольДнепропетровская областьдрониВойна России против Украины