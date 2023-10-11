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В Никополе завершили разбор завалов. В МВД сообщили о четырех погибших

Фото: Разбор завалов (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате сегодняшнего удара РФ по Никополю (Днепропетровская область) погибли четыре человека. Спасатели завершили разбор завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

"Спасатели завершили разбор завалов в Никопольской гимназии", - говорится в сообщении.

По словам министра, в результате российского удара погибли 4 человека: 72-летний мужчина и три женщины 69-ти, 67-ми и 60-ти лет. 

Еще два человека получили травмы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. 

"Очередное военное преступление России зафиксировано. Враг поплатится за каждую убитую жизнь в Украине", - добавил Клименко.

Обстрел Никополя

РБК-Украина писала, что сегодня российские оккупанты ударили по гимназии в Никополе. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли два сотрудника учебного заведения - мужчины 24 и 71 года.

Позже сообщалось, что из-за сегодняшних российских обстрелов Никополя Днепропетровской области известно уже о трех погибших людях, еще два человека получили ранения.

Добавим, что захватчики ежедневно обстреливают Днепропетровскую область с другого берега реки Днепр. При этом чаще под удары попадает Никополь и район.

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НикопольДнепропетровская областьГСЧСВойна в Украине