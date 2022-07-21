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У Нікополі попередили про загрозу нових обстрілів: жителям дали поради

Фото: у Нікополі попередили про загрозу нових обстрілів (nikopolnews net)
Автор: Артур Родивилов

Жителів Нікополя попередили про загрозу нових обстрілів з боку Каховського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нікопольського РВА Євгена Євтушенка.

За його словами, на протилежному березі Дніпра зафіксовано пересування важкої техніки Росії.

"Можливо, знову планується обстріл. Про всяк випадок - краще спати в коридорі, кімнатах, вікна яких не виходять на водосховище, або перебувати в бомбосховищі. Уникайте перебування поруч з вікнами і скляними дверима", - йдеться в повідомленні.

Ця рада в першу чергу стосується жителів міст, сіл, селищ, які розташовані на березі Каховського водосховища. Найбільшу актуальність він має для міста Нікополь, зазначив мер.

Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікополя, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

У зв'язку з чим влада рекомендувала жителям тимчасово переселитися в район, щоб перечекати атаки ворога в більш безпечному місці.

При цьому вже вранці стало відомо, що цієї ночі російські війська обстріляли з "Градів" Нікопольський район, випустивши понад 20 снарядів.

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Нікополь