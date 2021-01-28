У Нікополі чоловік підірвав вибухівку біля дитсадка

У Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік підірвав на території дитячого садка саморобний вибуховий пристрій. Правоохоронці його розшукали та затримали.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався вчора близько 13:00. Завідувачка дитсадка заявила в поліцію про вибух поблизу котельні на території закладу. На місці вибуху слідчі виявили решки невідомого вибухового пристрою та направила їх на експертизу.

Правопорушником виявився 37-річний чоловік, якого вже притягували до кримінальної відповідальності. Поліцейські зазначили, що його обґрунтовано підозрюють у вчинені хуліганських дій.

Поліція порушила справу за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на термін до 7 років. Зараз вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу порушнику.

Нагадаємо, 11 січня у Вінниці стався вибух на території дитячого садочка, в результаті якого постраждали діти. Правоохоронці встановили, що на території дитсадка могла вибухнути саморобна петарда.

Також РБК-Україна писало, що за фактом вибуху на території дитсадка у Вінниці правоохоронці порушили кримінальну справу.