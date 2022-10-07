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Никому не следует применять ядерное оружие, - Шольц

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Прага, Пятница 07 октября 2022 19:48
Никому не следует применять ядерное оружие, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Никому не следует применять ядерное оружие, все должны быть максимально ясными в этой точке зрения.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Думаю, что нужно быть абсолютно ясными в нашем ответе - никому не следует применять атомное оружие", - заявил Шольц.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что угроза президента России Владимира Путина применить ядерное оружие является самой серьезной угрозой со времен кубинского ракетного кризиса.

Также украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что мир не простит ни России, ни главе Кремля применение оружия массового поражения. По словам Зеленского, Путину не удастся сохранить свою жизнь в соответствующем сценарии.

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Олаф Шольц Вторжение России в Украину Ядерное оружие
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