Зеленский отреагировал на информацию в СМИ о нехватке ракет для Samp-T

Вчера в СМИ появилась информация, что Украина почти исчерпала ракеты для ЗРК Samp-T. Однако никогда не было так, чтобы их было достаточно.

"С ракетами Samp-T никогда не было, чтобы их было достаточно. Это вопрос в этих системах. Мы благодарны Италии и Франции, мы благодарны, потому что они отдали то, что у них на вооружении. Это сложные системы, они хорошие, они сбивают, но не все, что сбивает Patriot. Но мы благодарны за эти системы, я не хочу говорить, в каких регионах, но они помогают", - сказал президент.

Зеленский отметил, что с этими системами есть одна проблема, а именно - большой дефицит ракет. И это является постоянной проблемой.

"Я не хочу говорить, сколько у нас этих ракет, что с ними. Но я не хочу, чтобы обижалась Италия или Франция, потому что они нам дали эти системы и дают ракеты. Просто есть такие виды оружия. Война научила, что если можно взять лицензию у партнеров, то возьми и сделай быстрее. Я не получил эти лицензии", - пояснил глава государства.