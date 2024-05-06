Никогда не будет достаточно. Украина рассчитывает на поставку артснарядов от партнеров, - Камышин

"Мы начали производить артиллерийские боеприпасы, но, как и по другим позициям, их никогда не будет достаточно производиться в Украине. Сколько бы мы не производили и как бы мы не увеличивали собственные возможности, мы будем и дальше зависеть от поставок извне", - заявил он.

По словам министра, потребности Украины в боеприпасах больше, чем оборонные возможности всех стран свободного мира вместе взятых.

"Поэтому мы не говорим сейчас об обеспечении полной потребности наших Сил обороны - она очень большая. Мы говорим о том, что мы стали весомым вкладом в такое обеспечение Сил обороны", - заявил Камышин.

Министр подчеркнул, что перед оборонной промышленностью Украины стоят три главных вызова. Во-первых, это финансирование, во-вторых - постоянные обстрелы и в-третьих, в том, что касается производства артиллерийских боеприпасов, - это глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха.

"Все остальное перестало для нас быть сложностями", - подчеркнул он.