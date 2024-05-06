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Никогда не будет достаточно. Украина рассчитывает на поставку артснарядов от партнеров, - Камышин

Фото: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина сама производит артиллерийские боеприпасы. Однако из-за огромных потребностей Вооруженных сил Украины Киев рассчитывает на поставки снарядов от стран-партнеров.

Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума оборонной промышленности ЕС-Украина.

"Мы начали производить артиллерийские боеприпасы, но, как и по другим позициям, их никогда не будет достаточно производиться в Украине. Сколько бы мы не производили и как бы мы не увеличивали собственные возможности, мы будем и дальше зависеть от поставок извне", - заявил он.

По словам министра, потребности Украины в боеприпасах больше, чем оборонные возможности всех стран свободного мира вместе взятых. 

"Поэтому мы не говорим сейчас об обеспечении полной потребности наших Сил обороны - она очень большая. Мы говорим о том, что мы стали весомым вкладом в такое обеспечение Сил обороны", - заявил Камышин.

Министр подчеркнул, что перед оборонной промышленностью Украины стоят три главных вызова. Во-первых, это финансирование, во-вторых - постоянные обстрелы и в-третьих, в том, что касается производства артиллерийских боеприпасов, - это глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха.
"Все остальное перестало для нас быть сложностями", - подчеркнул он.

Боеприпасы для Украины

Украинская армия сталкивается с острой нехваткой артиллерийских снарядов, что негативно влияет на ход боевых действий на фронте. Для решения этой проблемы страны Европейского союза запланировали передать Украине 1 миллион снарядов, однако на данный момент им не удалось это сделать.

Чехия выступила с инициативой найти снаряды за пределами ЕС и начала сбор средств для их покупки. К этой инициативе присоединились многие другие страны. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в конце марта проинформировал, что благодаря усилиям Чехии в Украину в ближайшее времябудет отправлена крупная партия боеприпасов.

Как сообщает издание Corriere della Sera, участники чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Украины подписали соглашение, согласно которому ВСУ получат 1 миллион боеприпасов. Это больше, чем планировалось изначально.

Важно отметить, что ситуация с обеспечением Украины артиллерийскими снарядами остается сложной. Несмотря на усилия ЕС и других стран, ВСУ до сих пор не хватает боеприпасов для эффективного ведения боевых действий.

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