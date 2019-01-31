Микола Чернотицький призначений тимчасовим главою "UA: Суспільне"

Фото: Микола Чернотицький (з відкритих джерел)

Чернотицький не був присутнім на засіданні наглядової ради

Членкиня Наглядової ради Світлана Остапа розказала, що виконувачем обов’язків глави "UA: Суспільне" призначили Миколу Чернотицького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Конкурс із відбору нового очільника оголосять на наступному тижні.

Вона зазначила, що Чернотицький не був присутнім на засіданні наглядової ради, тому поки невідомо, чи погодиться він тимчасово очолити "Суспільне".

Остапа також розповіла, що, скоріш за все, на початку наступного тижня відбудеться ще одне засідання Наглядової ради НСТУ, на якому призначать конкурс із відбору нового постійного глави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зураб Аласанія прокоментував своє відсторонення від від виконання обов'язків голови правління "Національної громадської телерадіокомпанії України".

РБК-Україна писало, що Аласанія буде працювати головоюправління "UA: Суспільне" ще два тижні.