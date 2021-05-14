Миколаївську область повернули в "помаранчеву" зону

Так, в Миколаївській області коефіцієнт виявлення нових випадків складає 20,6% при нормі не більше 20%. Область є єдиним регіоном в "помаранчевій" зоні карантину і єдиним регіоном, де перевищені показники по COVID-19.

Водночас дев'ять регіонів вже відповідають "зеленій" зоні по відсотку від епідемічного порогу: Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область.

Відзначимо, вчора Миколаївську і Черкаську області перевели в "жовту" зону карантину. Вони залишалися останніми регіонами в "помаранчевій" зоні.

"Помаранчева" зона є попереджувальною. Нових обмежень в ній не вводиться.