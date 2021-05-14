Миколаївську область повернули в "помаранчеву" зону

Миколаївську область всього через добу повернули в "помаранчеву" зону карантину. В регіоні перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
Так, в Миколаївській області коефіцієнт виявлення нових випадків складає 20,6% при нормі не більше 20%. Область є єдиним регіоном в "помаранчевій" зоні карантину і єдиним регіоном, де перевищені показники по COVID-19.
Водночас дев'ять регіонів вже відповідають "зеленій" зоні по відсотку від епідемічного порогу: Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область.
Відзначимо, вчора Миколаївську і Черкаську області перевели в "жовту" зону карантину. Вони залишалися останніми регіонами в "помаранчевій" зоні.
"Помаранчева" зона є попереджувальною. Нових обмежень в ній не вводиться.
Як писало РБК-Україна, вся країна може перейти в "зелену" зону, якщо не менше 13 регіонів будуть показувати менше ніж 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, а коефіцієнт виявлення інфікування по всій країні буде менше 5%.
Нагадаємо, за вчора в Україні виявили 7562 нових випадки COVID. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.