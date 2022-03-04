Арестович про Миколаїв: всі спроби просунутися до міста відбиті
Російські війська продовжили наступ в Миколаївській області, проте українські захисники і територіальна оборона змогли зупинити його. При цьому противник зміг зайняти місто Вознесенськ, там йдуть бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника очільника Офісу президента Олексія Арестовича під час брифінгу.
"Ситуація в Україні залишається контрольованою. Противник вчора після поповнення запасів почав рухатися на окремих напрямках... Противнику вдалося просунутися біля міста Вознесенськ. Це приблизно напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг. Наші війська його там зупинили, зараз йде бій. Всі спроби противники просунуться до Миколаєва були відбиті", - заявив Арестович.
Нагадаємо, сьогодні в місті Баштанка Миколаївської області окупанти розстріляли директора школи.
Більш детальну інформацію про ситуацію в Миколаївській області можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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