Арестович про Миколаїв: всі спроби просунутися до міста відбиті

Російські війська продовжили наступ в Миколаївській області, проте українські захисники і територіальна оборона змогли зупинити його. При цьому противник зміг зайняти місто Вознесенськ, там йдуть бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника очільника Офісу президента Олексія Арестовича під час брифінгу.