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Начальника Полтавської митниці затримали на хабарі

Новини » Суспільство    07.09.2019 - 20:23
Начальника Полтавської митниці затримали на хабарі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чиновник вимагав та одержав 4 тисячі доларів

Працівники Військової прокуратури та Державного бюро розслідувань 7 вересня затримали начальника Полтавської митниці Миколи Калініченко під час отримання хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військової прокуратури Центрального регіону України.

Затримання відбулося в Києві в Голосіївському районі. Калініченко отримав 4 тис. доларів, які він вимагав у підприємця за розмитнення сантехніки з Китаю.

За версією слідства, митник повинен був отримати 400 доларів за кожен контейнер товарів. В даний час готується клопотання про повідомленні Калініченко про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що сьогодні в Дніпропетровській області затримали голову сільради під час отримання хабара. Чиновник вимагав хабар за вирішення земельного питання. Передача коштів здійснювалася через посередника.

У Львівській області сільрада незаконно видавав земельні ділянки. Правоохоронці повідомили про підозру відразу кільком чиновникам.

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