У Миколаївській області на хабарі затримали слідчого: вимагала гроші за закриття справи

У Миколаївській області співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції на хабарі затримали начальника слідчого відділення одного з районних підрозділів регіонального управління. Вона вимагала гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності.
Про це повідомила прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Зазначається, що 34-річна співробітниця поліції вимагала з місцевої жительки гроші за прийняття рішення про закриття кримінального провадження, розпочатого за ст. 309 КК України. Начальник слідчого відділу оцінила свої "послуги" у 25 тисяч гривень.
Для отримання грошей співробітниця поліції відправила посередника. Речовий доказ в отриманні хабаря вилучено. У поліцейському управлінні проведено обшук.
За даним фактом призначено службове розслідування. Вирішується питання про звільнення підозрюваної зі служби в поліції. Керівництво районного управління відсторонене від виконання своїх обов'язків.
Фото: затримання слідчого на хабарі (old.npu.gov.ua)
Нагадаємо, правоохоронці 28 квітня під Києвом затримали на хабарі керівника державного соціально-медичного закладу, де проживають літні люди. Чиновник зажадав 5 тисяч доларів за розміщення престарілої людини.
Зазначимо, днем раніше, у Києві затримали заступника начальника одного з районних управлінь поліції у м. Києві за звинуваченням в отриманні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України). За даними слідства, він систематично вимагав і отримував від керівників закладів харчування хабарі за непритягнення до відповідальності і безперервності їх роботи.
РБК-Україна писало, що в Києві 25 квітня виявили розважальні заклади "Авалон", "Росток"," рідкісний птах", ресторан "Голосіївський двір", які, незважаючи на локдаун, приймали відвідувачів. Загалом протягом дня поліцейські перевірили 793 об'єкти та виявили 34 факти порушення карантинних вимог.