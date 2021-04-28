Під Києвом затримали главу пансіонату: брав хабарі за проживання літніх людей

Правоохоронці 28 квітня під Києвом затримали на хабарі керівника державного соціально-медичного закладу, де проживають літні люди. Чиновник зажадав 5 тисяч доларів за розміщення престарілої людини.

Про це повідомили прес-служби прокуратури Києва і МВС України .

Згідно з матеріалами слідства, Керівник пансіонату вимагав і отримав від людини похилого віку хабар у розмірі 5 тисяч доларів за надання можливості постійно проживати в соціально-медичному закладі з повним забезпеченням і безперешкодне проходження відповідної комісії. При отриманні грошей чиновник спробував позбутися від них.

Наразі вирішується питання про пред'явлення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Слідчі встановлюють інших можливих спільників чиновника.

Фото: затримання глави пансіонату при отриманні хабаря (kyiv.gp.gov.ua і facebook.com/mvs.gov.ua)