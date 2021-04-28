Під Києвом затримали главу пансіонату: брав хабарі за проживання літніх людей
Правоохоронці 28 квітня під Києвом затримали на хабарі керівника державного соціально-медичного закладу, де проживають літні люди. Чиновник зажадав 5 тисяч доларів за розміщення престарілої людини.
Про це повідомили прес-служби прокуратури Києва і МВС України.
Згідно з матеріалами слідства, Керівник пансіонату вимагав і отримав від людини похилого віку хабар у розмірі 5 тисяч доларів за надання можливості постійно проживати в соціально-медичному закладі з повним забезпеченням і безперешкодне проходження відповідної комісії. При отриманні грошей чиновник спробував позбутися від них.
Наразі вирішується питання про пред'явлення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Слідчі встановлюють інших можливих спільників чиновника.
Фото: затримання глави пансіонату при отриманні хабаря (kyiv.gp.gov.ua і facebook.com/mvs.gov.ua)
Нагадаємо, 27 квітня в Києві затримали заступника начальника одного з районних управлінь поліції в м.Києві за звинуваченням в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). За даними слідства, він систематично вимагав і отримував від керівників закладів харчування хабарі за непритягнення до відповідальності і безперервності їх роботи.
Зазначимо, у Києві 25 квітня виявили розважальні заклади "Авалон"," Росток"," рідкісний птах", ресторан" Голосіївський двір", які, незважаючи на локдаун, приймали відвідувачів. Загалом протягом дня поліцейські перевірили 793 об'єкти та виявили 34 факти порушення карантинних вимог.