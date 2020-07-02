У Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа на сміттєзвалищі

Вчора у Вітовському районі Миколаївської області спалахнула пожежа на звалищі, яка охопила площу в 1000 кв.м. Вогнеборці наразі ліквідовують її.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа спалахнула на полігоні твердих побутових відходів ПП "Мильча" у селі Мішково-Погорілове. Пожежники за декілька годин її локалізували, однак ліквідація пожежі триває й досі, адже майже по всьому периметру є осередки, які тліють, або навіть горять.

Фото: пожежа на сміттєзвалищі (mk.dsns.gov.ua)

У відомстві зазначають, що пожежі на сміттєзвалищі відбуваються часто з настанням спекотної погоди через те, що підприємство, яке повинне забезпечувати протипожежну безпеку на об'єкті, усунулось від виконання прямих обов'язків.

Нагадаємо, у Київській області сталася пожежа на сміттєзвалищі.

Також повідомлялося, що під Херсоном горіло звалище сміття, гасіння пожежі ускладнював сильний вітер.