У Миколаївській області від удару блискавки помер підліток

Ілюстративне фото (Pixabey)

Жертва перебувала на відкритій території під час грози

Від удару блискавки в Миколаївській області помер підліток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Повідомляється, що вчора співробітники поліції повідомили в оперативно-координаційний центр ДСНС в Миколаївській області про загибель підлітка 2005 року народження в результаті ураження блискавкою.

"Повідомлялося, що це сталося близько 19:46 на відкритій території за селом Тетянівка Новосевастопільскої сільської ради Березнегуватського району. На місце прибула оперативна група Березнегуватського відділу поліції та бригада швидкої медичної допомоги, черговий лікар якої констатував смерть", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники нагадали, що блискавка найбільш небезпечна тоді, коли за спалахом відразу лунає гуркіт грому. Це означає, що грозова хмара знаходиться над вами і небезпека удару блискавки найбільш вірогідна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потужна злива в Харкові частково затопила ринок "Барабашово". Крім того, автомобілі буквально "пливли" по заповнених водою дорогах. У деяких машин рівень води досягав номерних знаків.

На початку тижня у Києві через сильні зливи затопило кілька вулиць.