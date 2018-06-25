У Миколаївській області у результаті ДТП загинув неповнолітній

Ще четверо молодих людей травмовані

У Миколаївській області у результаті ДТП загинув юнак, ще четверо молодих людей травмовані. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

"24 червня, близько 19 годин 45 хвилин на 171 км автодороги Т-1506 "Миколаїв - Доманівка - Берізки" у Врадіївському районі 17-річний юнак, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, за попередніми даними, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де у подальшому сталося перекидання транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Фото: аварія у Миколаївські області

Так, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, четверо пасажирів віком від 14 до 17 років з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами", що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної події, призначено проведення експертиз, тривають слідчі заходи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у центрі Одеси ввечері в неділю, 24 червня, мотоцикл скоїв наїзд на пішохода на пішохідному переході, у результаті постраждали мотоцикліст, його пасажирка, пішохід та літня жінка на тротуарі, на яку від удару відкинуло мотоцикл.