У Миколаївській області сталося ДТП, є жертва

В Миколаївській області у вівторок, 1 жовтня, на 105 км автодороги "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" поблизу міста Очаків, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якого загинув один чоловік, ще троє людей отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу місцевої поліції.

ДТП сталося за участю автомобілів Volkswagen LT і ВАЗ-2105.

Як повідомляється, в результаті зіткнення транспортних засобів пасажирка ВАЗ загинула на місці події, водій і двоє пасажирів, малолітні діти восьми і десяти років, вказаного автомобіля з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені в медичні установи. Водій мікроавтобуса не постраждав.

Пригода кваліфікували за ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Зараз на місці події продовжує працювати патрульна поліція поліції, слідчі і криміналісти Слідчого управління і рятувальники.

Усі обставини та причини встановлюються автоаварії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня в Миколаївській області сталася смертельна ДТП, в результаті якого загинув один чоловік. ДТП сталося за участю рейсового автобуса міжнародного сполучення "Плоцьк - Херсон" та вантажівки КАМАЗ.

Крім того, у Львівській області зіткнулися два автомобіля, в результаті чого постраждали 5 осіб, серед яких дитина. Двоє водіїв і троє пасажирів госпіталізовані.