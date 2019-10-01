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У Миколаївській області зіштовхнулися автобус та вантажівка, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    01.10.2019 - 12:47
У Миколаївській області зіштовхнулися автобус та вантажівка, є загиблий
Фото: місце події (mk.npu.gov.ua)

Аварія сталася о 6:45 на трасі "Київ - Одеса"

У Миколаївській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.

ДТП сталася за участю рейсового автобуса міжнародного сполучення "Плоцьк - Херсон" та вантажівки КАМАЗ. У салоні автобуса перебували п’ятеро людей: двоє водіїв, стюардеса та двоє пасажирів.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 45-річний пасажир автобуса (змінний водій) від отриманих тілесних ушкоджень помер у медичному закладі. 45-річний водій та пасажир вказаного транспортного засобу не постраждали.

Фото: місце події (mk.npu.gov.ua)

Як повідомляється, аварія сталася приблизно о 6:45 на трасі "Київ - Одеса" поблизу села Мазурове у Кривоозерському районі Миколаївської області.

Відкрито провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Також, як повідомляло РБК-Україна, у Львівській області зіткнулись два автомобіля, в результаті чого постраждали 5 людей, серед яких дитина. Двоє водіїв та троє пасажирів госпіталізовані.

Також, у Києві на вулиці Вацлава Гавела автомобіль зіткнувся з трамваєм. Водій намагався проїхати між двома трамваями. Рух та трамвайних коліях було паралізовано.

У Львівській області в ДТП постраждали 5 людей У Києві автомобіль зіткнувся з трамваєм, паралізовано рух
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