У Миколаївській області продавали зброю зі складів військової частини
У Миколаївській області затримали начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин. Його підозрюють у продажі зброї, боєприпасів та вибухівки зі складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Слідство вважає, що військовослужбовець систематично продавав озброєння, зокрема, правоохоронці зафіксували збут:
- 20 гранат Ф-1;
- 5 гранат РГД-5 із запалами;
- 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22.
Фото: у Миколаївській області продавали зброю з військової частини (gp.gov.ua)
Після цього правоохоронці провели обшуки за місцем проживання начальника складу та у приміщенні, де він зберігав крадене військове майно. В ході обшуків виявили та вилучили:
- 20 артилерійських мінометних мін;
- 20 мінометних мін;
- майже 600 артилерійських снарядів;
- близько 250 підривачів;
- 576 освітлювальних реактивних ракет,
- 49 пакунків порохових зарядів до мінометних мін;
- розривні заряди;
- гранати;
- майже 34 тисячі набоїв різного калібру.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом викрадення зброї, боєприпасів та іншого військового майна. Наразі встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми.