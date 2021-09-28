ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Николаевской области продавали оружие со складов воинской части

Новина українською →
Николаевская область, Вторник 28 сентября 2021 17:37
В Николаевской области продавали оружие со складов воинской части Фото: в Николаевской области продавали оружие из воинской части (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Николаевской области задержали начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей. Его подозревают в продаже оружия, боеприпасов и взрывчатки со склада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие считает, что военнослужащий систематически продавал вооружение, в частности, правоохранители зафиксировали сбыт:

  • 20 гранат Ф-1;
  • 5 гранат РГД-5 с запалами;
  • 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22.

Фото: в Николаевской области продавали оружие из воинской части (gp.gov.ua)

После этого правоохранители провели обыски по месту жительства начальника склада и в помещении, где он хранил краденое военное имущество. В ходе обысков обнаружили и изъяли:

  • 20 артиллерийских минометных мин;
  • 20 минометных мин;
  • почти 600 артиллерийских снарядов;
  • около 250 взрывателей;
  • 576 осветительных реактивных ракет,
  • 49 пакетов пороховых зарядов к минометным минам;
  • разрывные заряды;
  • гранаты;
  • почти 34 тысячи патронов различного калибра.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту похищения оружия, боеприпасов и другого военного имущества. Сейчас устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Оружие в Украине Вооруженные силы Украины
NEWS
Боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
Боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
DAILY
Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки