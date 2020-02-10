У Миколаївській області в пожежі загинули двоє людей

У Миколаївській області сталась пожежа у дачному будинку на вул Дачній садового товариства "Нива" Кир`яківської сільської ради, в результаті якої загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайної ситуації.

Зазначається, що полум’я охопило будівлю, в якій можуть знаходитись люди. В першу чергу всі сили спрямували на гасіння та їх пошук. Тіла загиблих - чоловіка 1955 р.н. та жінки 1960 р.н. виявлені в одному з приміщень.

"О 21:10 пожежу локалізували, о 22:09 ліквідували на площі 50 м кВ, її ймовірною причиною стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві вночі 9 лютого сталася пожежа на автомийці у Голосіївському районі столиці. Займання сталося в одноповерховій будівлі автомийки на площі 80 квадратних метрів. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що у Херсонській області поблизу Борислава сталася пожежа на АЗС. Водій вантажівки не впорався з керуванням та допустив зіткнення з модулем заправки. В результаті зіткнення було пошкоджено газову цистерну.