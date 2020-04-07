У Миколаївській області з підозрою на коронавірус шпиталізували дев'ятеро людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жоден тест на COVID-19 не показав позитивний результат, в зв'язку з чим буде проведена перевірка

В Миколаївській області з підозрою на коронавірус були госпіталізовані дев'ять осіб. Про це повідомив глава Миколаївської ОДА Олександр Стадник, передає прес-служба Офісу президента.

При цьому повідомляється, що жоден тест на COVID-19 не показав позитивний результат.

"Голова Миколаївської ОДА повідомив, що зараз в обласній інфекційній лікарні знаходиться дев'ять пацієнтів з підозрою на коронавірус. Але поки жоден тест не дав позитивного результату", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що було прийнято рішення направити перевірку з МОЗ.

"Учасники наради вирішили направити в Миколаївську область перевірку з Міністерства охорони здоров'я, щоб переконатися в правильності проведення тестів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, МОЗ вивчить феномен Миколаївської області, де не зафіксовано жодного випадку коронавіруса. Випадки підозри зареєстровані в усіх регіонах України, в той самий час жодного випадку не зареєстровано у Миколаївській області.

Зазначимо, що станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нових випадків.