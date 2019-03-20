У Миколаївській області знайшли мертвим голову селищної ради

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Встановлюються обставини загибелі голови селищної ради в Березнегуватському районі

Поліція встановлює обставини загибелі голови селищної ради в Березнегуватському районі Миколаївської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що 20 березня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в районі смт Березнегувате на узбіччі дороги виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, в якому знаходиться тіло водія з вогнепальним пораненням і помпова рушниця.

Поліцейські встановили особу загиблого, яким виявився 55-річний голова селищної ради в Березнегуватському районі.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції і експерти. Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини події, вирішується питання про надання кваліфікації.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Багговутівській вранці, 14 березня, було знайдено тіло чоловіка. Пізніше стало відомо, що чоловік працював в адміністрації президента.

Пізніше слідчі поліції оголосили підозра 25-річному громадянину Республіки Вірменія в скоєнні розбійного нападу на співробітника адміністрації президента Олександра Бухтатого.