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У Миколаївській області знайшли мертвим голову селищної ради

Новини » Надзвичайні події    20.03.2019 - 12:41
У Миколаївській області знайшли мертвим голову селищної ради
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Встановлюються обставини загибелі голови селищної ради в Березнегуватському районі

Поліція встановлює обставини загибелі голови селищної ради в Березнегуватському районі Миколаївської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що 20 березня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в районі смт Березнегувате на узбіччі дороги виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, в якому знаходиться тіло водія з вогнепальним пораненням і помпова рушниця.

Поліцейські встановили особу загиблого, яким виявився 55-річний голова селищної ради в Березнегуватському районі.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції і експерти. Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини події, вирішується питання про надання кваліфікації.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Багговутівській вранці, 14 березня, було знайдено тіло чоловіка. Пізніше стало відомо, що чоловік працював в адміністрації президента.

Пізніше слідчі поліції оголосили підозра 25-річному громадянину Республіки Вірменія в скоєнні розбійного нападу на співробітника адміністрації президента Олександра Бухтатого.

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