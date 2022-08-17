У Миколаївській області шахрай здавав переселенцям неіснуючі квартири. Його очікує суд

Шахрай з Миколаївської області здавав неіснуючі квартири для переселенців, які евакуювалися із зони бойових дій. Тепер він піде під суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Миколаївської області.

Слідство встановило, що інтернет-шахраєм виявився 28-річний житель селища Єланець. Він розміщував на платформі OLX оголошення про надання в оренду квартири в Ужгороді для переселенців. Він вимагав надіслати йому передоплату. Після того, як отримував кошти на рахунок, аферист зникав.

Серед ошуканих жінки з дітьми, які прагнули знайти безпечний прихисток. Встановлено 16 епізодів його злочинної діяльності.

За даним фактом була відкрита кримінальна справа (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 ККУ). Обвинувачувальний акт вже передали до суду.