Чи є в Миколаївській області мародери: в ОДА дали відповідь

"В області мародерів немає. Ми з ним боремося з першого дня і дали зрозуміти, що нічого з цього не вийде. Були намагання мародерства - ми це присікли. Усі військові, що щось взяли і дійшли згоди - вони оформили документи на компенсування. Тобто з цього приводу в нас здебільшого порядок", - сказав Кім.

Нагадаємо, також глава Миколаївської ОДА заявив, що зараз не спостерігається загроза прориву окупантів через Вознесенськ до Одеси.

Також він заявив, що мешканці регіону здають значну кількість одиниць ворожої техніки.

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