У Миколаївській області горить нафтобаза

У п'ятницю, 8 січня, у Миколаївській області сталася пожежа на території нафтобази. Займання сталося біля станції Горохівка Вітовського району.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На території нафтобази сталося загоряння місткості з бітумом 50 метрів кубічних. Для ліквідації пожежі рятувальники застосували пінні стволи.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучили 50 осіб особового складу та десять одиниць техніки ДСНС.

Фото: пожежа на нафтобазі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, 6 січня в селі Поляниця Івано-Франківської області сталася пожежа у триповерховому житловому будинку котеджного типу "Салют Буковель". В результаті події з будівлі евакуювали 25 туристів.

Крім того, 3 січня у селі Черніївка Хмельницькій області сталася пожежа на території жіночого монастиря Святого Благовірного Великого Князя Олександра Невського. Горіла допоміжна господарська споруда на площі близько 100 квадратних метрів.

Додамо, що у Рівненській області на залізничній станції міста Радивилів загорівся потяг Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.