У Миколаївській області депутат облради погрожував поліцейським пістолетом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Депутату оголосили підозра

Співробітники Національної поліції оголосили підозра депутату Миколаївської обласної ради, який погрожував патрульним пістолетом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, 24 грудня поліція зупинила машину Toyota в Березанському районі Миколаївської області з-за того, що водій обігнав патрульних і перетнув подвійну суцільну смугу.

"Коли поліцейські підійшли до транспортного засобу, водій, сидячи в салоні, дістав пістолет, перевів його в бойову готовність, і повідомив, що має намір застосувати зброю. Аргументував тим, що він не впевнений, що з ним спілкується співробітник поліції. На вимогу поліцейського приховати зброю і надати документи, водій різко розпочав рух, намагаючись втекти", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські наздогнали водія, випередивши його автомобіль заблокували. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

На водія патрульні склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 122-2 "Невиконання водіями вимог про зупинку" і ч. 2 ст. 122 "Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху" Кпап.

За погрозу зброєю поліцейським слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Пістолет, попередньо травматичної дії, правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Нагадаємо, в Краматорську поліція затримала чоловіка, який протягом години двічі напав на поліцейську. Чоловік двічі вдарив в обличчя поліцейську.Також постраждав і її напарник патрульної поліції.

Крім того, в Запорізькій області озброєний ножем чоловік скоїв напад на людей, в результаті чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення.