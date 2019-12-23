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У Запорізькій області чоловік напав з ножем на людей, є жертва

Новини » Надзвичайні події     23.12.2019 - 13:59
У Запорізькій області чоловік напав з ножем на людей, є жертва
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Інцидент стався в селі Воздвижевка Гуляйпільського району

В Запорізькій області чоловік, озброєний ножем, вчинив напад на людей, в результаті чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Запорізькій області.

Повідомляється, що інцидент стався вночі 22 грудня у селі Воздвижевка Гуляйпільського району біля зупинки громадського транспорту.

"На тілі загиблого, жителя Дніпропетровської області, 1986 року народження виявлені ножові поранення. Також до лікарні з різаними ранами тулуба доставлені ще три людини: місцевий мешканець 1987 року народження і два жителя Дніпра 1987 та 1974 року народження. Вжитими заходами розшуку встановлено, що ножові поранення потерпілим під час конфлікту спричинив житель Запоріжжя 1995 року народження. Працівники сектору кримінальної поліції затримали підозрюваного", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) і ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді арешту.

Нагадаємо, в кінці жовтня в Запорізькій області невідомий скоїв ножове напад на активістку Анжеліку Бєлову. Пізніше поліції вдалося затримати нападника. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де він перебував за тяжкі злочини.

Також повідомлялося, що в Ужгороді під час обробки виклику про домашнє насильство співробітник поліції отримав тілесні ушкодження. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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