В Николаевской области депутат облсовета угрожал полицейским пистолетом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Депутату объявили подозрение

Сотрудники Национальной полиции объявили подозрение депутату Николаевского областного совета, который угрожал патрульным пистолетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается, 24 декабря полиция остановила машину Toyota в Березанском районе Николаевской области из-за того, что водитель обогнал патрульных и пересек двойную сплошную полосу.

"Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что намерен применить оружие. Аргументировал тем, что он не уверен, что с ним общается сотрудник полиции. По требованию полицейского скрыть оружие и предоставить документы, водитель резко начал движение, пытаясь убежать", - говорится в сообщении.

Полицейские догнали водителя, опередив его автомобиль и заблокировали. На место вызвали следственно-оперативную группу.

На водителя патрульные составили админпротоколы по ч. 1 ст. 122-2 "Невыполнение водителями требований об остановке" и ч. 2 ст. 122 "Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения" КоАП.

За угрозу оружием полицейским следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Пистолет, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, в Краматорске полиция задержала мужчину, который в течение часа дважды напал на полицейскую. Мужчина дважды ударил в лицо полицейскую.Также пострадал и ее напарник из патрульной полиции.

Кроме того, в Запорожской области вооруженный ножом мужчина совершил нападение на людей, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.