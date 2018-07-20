У Миколаївській області на базі відпочинку отруїлися 8 дітей

Постраждали від отруєння ще двоє дорослих

У Миколаївській області 18 липня отруїлися десять осіб, серед яких вісім дітей та двоє дорослих, що відпочивали на приватній базі відпочинку "Сан Маріно" у селі Морське Березанського району. Про це 20 липня повідомляє прес-служба Миколаївської обласної держадміністрації.

Вказано, що постраждалі звернулися за медичною допомогою та були негайно госпіталізовані.

"18 липня за медичною допомогою звернулось 10 осіб (8 дітей та 2 дорослих), які відпочивали на приватній базі відпочинку "Сан Маріно" в селі Морське Березанського району. На місце оперативно виїхала бригада центру екстреної медичної допомоги. Постраждалі були негайно госпіталізовані до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні", - сказано у повідомленні.

Попередній діагноз у постраждалих - харчова токсикоінфекція. Госпіталізованим невідкладно надали необхідну меддопомога та призначили відповідне лікування.

На місці події працює бригада фахівців управління охорони здоров‘я облдержадміністрації та лабораторного центру. Стан усіх пацієнтів наразі стабільний, середньої важкості.

В ОДА поінформували про проведення перевірки для з'ясування причин отруєння.

"Завдяки оперативній роботі медиків вдалось уникнути тяжких наслідків. Зараз проводимо перевірку з метою виявлення, що могло спричинити отруєння. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - прокоментував замголови ОДА Євген Шевченко.

Нагадаємо, Донецький обласний лабораторний центр МОЗ встановив причину отруєння дітей у таборі "Орлятко" Донецької області, яке відбулося 16-17 липня. Зазначається, що у 18 дітей був підтверджений діагноз гостра дизентерія Зонне.

Уповноважений парламенту з прав людини Людмила Денісова заявила, що отруєння дітей у таборі "Орлятко" стало наймасштабнішим в Україні за останні кілька років.