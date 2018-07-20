В Николаевской области на базе отдыха отравились 8 детей

Пострадали от отравления двое взрослых

В Николаевской области 18 июля отравились десять человек, среди которых восемь детей и двое взрослых, отдыхавших на частной базе отдыха "Сан Марино" в селе Морское Березанского района. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Николаевской областной госадминистрации.

Указано, что пострадавшие обратились за медицинской помощью и были немедленно госпитализированы.

"18 июля за медицинской помощью обратилось 10 человек (8 детей и 2 взрослых), которые отдыхали на частной базе отдыха "Сан Марино" в селе Морское Березанского района. На место оперативно выехала бригада центра экстренной медицинской помощи. Пострадавшие были немедленно госпитализированы в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Предварительный диагноз у пострадавших - пищевая токсикоинфекция. Госпитализированным безотлагательно оказали необходимую медпомощь и назначили соответствующее лечение.

На месте происшествия работает бригада специалистов управления здравоохранения облгосадминистрации и лабораторного центра. Состояние всех пациентов сейчас стабильное, средней тяжести.

В ОГА сообщили о проведении проверки для выяснения причин отравления.

"Благодаря оперативной работе медиков удалось избежать тяжелых последствий. Сейчас проводим проверку с целью выявления, что могло вызвать отравление. Виновные будут привлечены к ответственности", - прокомментировал зампредседателя ОГА Евгений Шевченко.

Напомним, Донецкий областной лабораторный центр Минздрава установил причину отравления детей в лагере "Орленок" Донецкой области, которое состоялось 16-17 июля. Отмечается, что у 18 детей был подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне.

Уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова заявила, что отравление детей в лагере "Орленок" стало самым масштабным в Украине за последние несколько лет.