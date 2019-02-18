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У Миколаївській міськраді пов'язали обшуки із виборами

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 20:26
У Миколаївській міськраді пов'язали обшуки із виборами
Фото: обшуки (mk.npu.gov.ua)

Наразі слідчі дії завершено

У Департаменті енергетики Миколаївської міської ради назвали "передвиборчим ажіотажем" проведення обшуків сьогодні, 18 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Департаменту у Facebook

Як зазначається, слідчі дії наразі завершені, поліція не знайшла "нічого компрометуючого".

"З того, що ми маємо станом на зараз: це запит на документи по одній із шкіл Миколаєва, де були встановлені енергоефективні вікна, ще однієї будівлі – спорткомплексу - стосовно якої департамент енергетики не є замовником, та схеми теплопостачання міста, яку ми тільки планували презентувати громадськості", - зазначили у міськраді. 

Крім того, у Департаменті енергетики зазначили, що готові відстоювати свою правоту в судах будь-якої інстанції.

"Тому сподіваємося на справедливість судочинства... Впевнені, що здоровий глузд переможе передвиборчий ажіотаж!", - додали у прес-службі.

У Миколаївській міськраді пов'язали обшуки із виборами

Нагадаємо, поліція у понеділок, 18 лютого, проводила обшуки в департаменті енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради. У департаменті підкреслювали, що обшуки проводять з метою отримання договірної і бухгалтерської документації.

Пізніше у поліції пояснили, що проводять обшуки у рамках кримінального провадження за фактом розтрати майна

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