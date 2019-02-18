У Миколаївській міськраді проходять обшуки

Обшуки проводять з метою вилучення договірної та бухгалтерської документації

Полиция в понедельник, 18 февраля, проводит обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-службы департамента.

В пресс-службе отметили, что обыски проводят с целью извлечения договорной и бухгалтерской документации.

"Сегодня в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Следственное управление ГУ НП в Николаевской области проводит обыски в рамках уголовного производства #1218150000000241 от 16.08.2018 г. с целью изъятия договорной и бухгалтерской документации. Стоит отметить, что в отношении некоторых объектов, указанных в постановлении, департамент энергетики не является заказчиком", - подчеркнули в департаменте.

Напомним, ранее детективы НАБУ провели обыски в помещениях НКРЭКУ в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления должностными лицами НКРЭКУ своим служебным положением во время принятия так называемой формулы "Роттердам+".

Как писало РБК-Украина ранее, директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал обыски в ПАО "Аграрный фонд". Он отметил, что дело касается минеральных удобрений. "Там завязаны определенные олигархи, а точнее один из олигархов. Что касается этого обыска, мы не планировали его делать", - отметил директор бюро. По его словам, в данном случае было решение суда о временном доступе. В ходе обыска правоохранители изъяли целый ряд документов.