Під Миколаєвом військові застрелили товариша на полюванні

Поблизу Миколаєва в суботу, 4 грудня, військові під час полювання смертельно поранили свого товариша. Загиблим виявився 44-річний колишній військовослужбовець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.
За даними поліції, загиблий приїхав на полювання разом зі знайомими військовослужбовцями. Один із присутніх на полюванні здійснив постріл та влучив у груди 44-річного чоловіка. Потерпілий від отриманих поранень загинув.
Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом умисного убивства, вилучили гвинтівку та затримали 48-річного чоловіка, який і здійснив смертельний постріл.
Наразі затриманому повідомлено про підозру. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Правоохоронці проводять розслідування події під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
Нагадаємо, це вже не перший подібний інцидент на полюванні за останній час. Наприклад, на початку листопада під Вінницею чоловік вистрілив у 14-річного підлітка під час полювання.
А у Тернопільській області чоловік на полюванні підстрелив 61-річну жінку з онукою.
Крім того, наприкінці листопада нещасний випадок на полюванні стався у Чернігівській області. Там смертельно поранили співробітника поліції.