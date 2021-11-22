У Тернопільській області під час полювання чоловік підстрелив 61-річну жінку з онукою

У Тернопільській області на Чортківщині, мисливець під час полювання поранив жінку та дитину з мисливської рушниці. Вони отримали легкі ушкодження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"На Чортківщину приїхали мисливці з Франківської області для полювання на зайців. Один із чоловіків побачив здобич та вистрілив. Проте він не переконався в тому, що поруч немає сторонніх осіб, і дробинки влучили у людей", - пише пресслужба поліції.

Внаслідок пострілу були поранені жінка 1960 року народження та її семирічна онучка. Потерпілі йшли до цвинтаря вздовж поля. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, оскільки їх врятували зимовий одяг та відстань пострілу.

Відповідно до ч. 1 ст. 128 Кримінального Кодексу України, мисливцю загрожує обмеження волі строком до двох років.