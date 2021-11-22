ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Тернопільській області під час полювання чоловік підстрелив 61-річну жінку з онукою

Новость на русском →
Понеділок 22 листопада 2021 16:09
У Тернопільській області під час полювання чоловік підстрелив 61-річну жінку з онукою Фото: у Тернопільській області під час полювання чоловік підстрелив двох людей (pixabay)
Автор: Сергій Пишкін

У Тернопільській області на Чортківщині, мисливець під час полювання поранив жінку та дитину з мисливської рушниці. Вони отримали легкі ушкодження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"На Чортківщину приїхали мисливці з Франківської області для полювання на зайців. Один із чоловіків побачив здобич та вистрілив. Проте він не переконався в тому, що поруч немає сторонніх осіб, і дробинки влучили у людей", - пише пресслужба поліції.

Внаслідок пострілу були поранені жінка 1960 року народження та її семирічна онучка. Потерпілі йшли до цвинтаря вздовж поля. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, оскільки їх врятували зимовий одяг та відстань пострілу.

Відповідно до ч. 1 ст. 128 Кримінального Кодексу України, мисливцю загрожує обмеження волі строком до двох років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопольская область
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ