Под Николаевом военные застрелили товарища на охоте

Вблизи Николаева в субботу, 4 декабря, военные во время охоты смертельно ранили своего товарища. Погибшим оказался 44-летний бывший военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области .

По данным полиции, погибший приехал на охоту вместе со знакомыми военнослужащими. Один из присутствующих на охоте произвел выстрел и попал в грудь 44-летнего мужчины. Пострадавший от полученных ранений погиб.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства, изъяли винтовку и задержали 48-летнего мужчину, который и сделал смертельный выстрел.

По состоянию на сейчас задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет за решеткой. Правоохранители проводят расследование происшествия под процессуальным руководством военной прокуратуры.