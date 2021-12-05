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Под Николаевом военные застрелили товарища на охоте

Автор: Дмитрий Левицкий

Вблизи Николаева в субботу, 4 декабря, военные во время охоты смертельно ранили своего товарища. Погибшим оказался 44-летний бывший военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

По данным полиции, погибший приехал на охоту вместе со знакомыми военнослужащими. Один из присутствующих на охоте произвел выстрел и попал в грудь 44-летнего мужчины. Пострадавший от полученных ранений погиб.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства, изъяли винтовку и задержали 48-летнего мужчину, который и сделал смертельный выстрел.

По состоянию на сейчас задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет за решеткой. Правоохранители проводят расследование происшествия под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент на охоте за последнее время. Например, в начале ноября под Винницей мужчина выстрелил в 14-летнего подростка во время охоты.

А в Тернопольской области мужчина на охоте подстрелил 61-летнюю женщину с внучкой.

Кроме того, в конце ноября несчастный случай на охоте произошел в Черниговской области. Там смертельно ранили сотрудника полиции.

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Николаевская область