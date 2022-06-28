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У Харкові прогриміли вибухи, в одному з районів почалася пожежа

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Харків, Вівторок 28 червня 2022 23:51
У Харкові прогриміли вибухи, в одному з районів почалася пожежа Фото: рятувальники ДСНС гасять пожежу в Харкові (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Артур Родивилов

Увечері 28 червня в Харкові після сигналу повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Попередньо, було два ракетних вибухи. Після другого в південній частині міста почалася пожежа.

У Харкові прогриміли вибухи, в одному з районів почалася пожежа

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 27 червня обстріляли Київський і Шевченківський райони Харкова. В результаті ракетних ударів були пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Ввечері 26 червня російські війська вдарили по Чугуївській громаді в Харківській області. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна постраждала.

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