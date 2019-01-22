У Миколаєві зафіксовано спалах кору в школі-інтернаті

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент госпіталізовано 12 дітей і один викладач

У Миколаєві зафіксовано спалах кору у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті №2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Преступности.НЕТ".

За даними облуправлення Держслужби України з надзвичайних ситуацій, на кір захворіли 12 вихованців школи-інтернату.

"Надійшло повідомлення про захворювання 12 осіб, у яких поставлений попередній діагноз "кір". Хворі госпіталізовані в медичні заклади міста Миколаєва. Остаточний діагноз встановлюється", - повідомили в ДСНС.

На даний момент проведена екстрена вакцинація 83 осіб (персонал і діти).

Цю інформацію виданню підтвердила начальник міського відділу охорони здоров'я Ірина Шамрай, зазначивши, що крім дітей захворів і один з викладачів школи, зараз він знаходиться в інфекційній лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області станом на ранок 22 січня на кір захворіли 58 дітей в Кілійській об'єднаній територіальній громаді.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, на кір з початку року захворіли 8,5 тис. українців.