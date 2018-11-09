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У Миколаєві затримали банду, що підірвала будівлю салону краси

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 22:06
Фото: місце вибуху (mk.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху (mk.npu.gov.ua)

Зловмисників намагалася з допомогою вибухового пристрою пограбувати встановлений зовні банкомат

У Миколаєві в Корабельному районі в ніч на п'ятницю, 9 листопада, прогримів вибух у будівлі салону краси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що група зловмисників намагалася з допомогою вибухового пристрою пограбувати встановлений зовні банкомат. В результаті вибуху спрацювала сигналізація. Коли на місце прибули правоохоронці, зловмисники втекли на автомобілі ВАЗ.

Зазначимо, що через півгодини після злочину поліція затримала п'ятьох грабіжників, коли вони намагалися сховатися в гаражі недалеко від місця злочину.

Члени організованої злочинної групи виявилися раніше судимими за різні злочини місцевими жителями у віці від 25 до 28 років. Організовував пограбування 26-річний виходець з Кавказу.

 

Фото: затримання (mk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Костянтинівці Донецької області стався вибух невідомого предмету в одному з салонів краси, жертв і постраждалих немає.

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