В Николаеве задержали банду, подорвавшую здание салона красоты

Фото: место взрыва (mk.npu.gov.ua)

Злоумышленников пыталась с помощью взрывного устройства ограбить установленный снаружи банкомат

В Николаеве в Корабельном районе в ночь на пятницу, 9 ноября, прогремел взрыв в здании салона красоты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что группа злоумышленников пыталась с помощью взрывного устройства ограбить установленный снаружи банкомат. В результате взрыва сработала сигнализация. Когда на место прибыли правоохранители, злоумышленники сбежали на автомобиле ВАЗ.

Отметим, что через полчаса после преступления полиция задержала всех пятерых грабителей, когда они пытались спрятаться в гараже недалеко от места преступления.

Члены организованной преступной группы оказались ранее судимыми за различные преступления местными жителями в возрасте от 25 до 28 лет. Организовывал ограбление 26-летний выходец из Кавказа.

Фото: задержание (mk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Константиновке Донецкой области произошел взрыв неизвестного предмета в одном из салонов красоты, жертв и пострадавших нет.