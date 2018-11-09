ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Николаеве задержали банду, подорвавшую здание салона красоты

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 22:06
Фото: место взрыва (mk.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва (mk.npu.gov.ua)

Злоумышленников пыталась с помощью взрывного устройства ограбить установленный снаружи банкомат

В Николаеве в Корабельном районе в ночь на пятницу, 9 ноября, прогремел взрыв в здании салона красоты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что группа злоумышленников пыталась с помощью взрывного устройства ограбить установленный снаружи банкомат. В результате взрыва сработала сигнализация. Когда на место прибыли правоохранители, злоумышленники сбежали на автомобиле ВАЗ.

Отметим, что через полчаса после преступления полиция задержала всех пятерых грабителей, когда они пытались спрятаться в гараже недалеко от места преступления.

Члены организованной преступной группы оказались ранее судимыми за различные преступления местными жителями в возрасте от 25 до 28 лет. Организовывал ограбление 26-летний выходец из Кавказа.

 

Фото: задержание (mk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Константиновке Донецкой области произошел взрыв неизвестного предмета в одном из салонов красоты, жертв и пострадавших нет.

Во Франции полиция задержала женщину, угрожавшую подорвать больницу в Дюнкерке В Израиле при взрыве автомобиля погибло 2 человека
Новости Украины Николаевская областьВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь