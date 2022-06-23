У Миколаєві знову вибухи: жителів просять пройти в укриття
В четвер, 23 червня, Миколаїв у черговий раз піддався обстрілу з боку російських військових. Жителів міста закликали пройти в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Ніколаєва Олександра Сенкевича в Telegram.
"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережні", - написав він.
Мер додав, що в місті оголошена загроза артилерійських обстрілів.
Місцеве видання "Новини N" повідомляє, що поки відомо про три вибухи в місті: один прогримів близько 11:05, другий - на дві-три хвилини пізніше, приблизно з тим же інтервалом пролунав і третій вибух.
Водночас місцеві пабліки повідомляють про"Прильоти".
Нагадаємо, 22 червня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву. В результаті ударів постраждала виробнича та соціальна інфраструктура міста.
Крім того, вранці 21 червня російські окупанти в черговий раз обстріляли Миколаїв. В результаті атаки ворога загинула одна людина, ще троє отримали поранення.