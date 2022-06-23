У Миколаєві знову вибухи: жителів просять пройти в укриття

В четвер, 23 червня, Миколаїв у черговий раз піддався обстрілу з боку російських військових. Жителів міста закликали пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Ніколаєва Олександра Сенкевича в Telegram.