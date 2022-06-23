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У Миколаєві знову вибухи: жителів просять пройти в укриття

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Миколаїв, Четвер 23 червня 2022 11:22
У Миколаєві знову вибухи: жителів просять пройти в укриття Фото: у Миколаєві знову вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В четвер, 23 червня, Миколаїв у черговий раз піддався обстрілу з боку російських військових. Жителів міста закликали пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Ніколаєва Олександра Сенкевича в Telegram.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережні", - написав він.

Мер додав, що в місті оголошена загроза артилерійських обстрілів.

Місцеве видання "Новини N" повідомляє, що поки відомо про три вибухи в місті: один прогримів близько 11:05, другий - на дві-три хвилини пізніше, приблизно з тим же інтервалом пролунав і третій вибух.

Водночас місцеві пабліки повідомляють про"Прильоти".

Нагадаємо, 22 червня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву. В результаті ударів постраждала виробнича та соціальна інфраструктура міста.

Крім того, вранці 21 червня російські окупанти в черговий раз обстріляли Миколаїв. В результаті атаки ворога загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

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