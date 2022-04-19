Нічний обстріл Миколаєва: окупанти пошкодили електроопору, двоє поранених

У Миколаєві через нічні обстріліи російських військ пошкоджено електроопору. Внаслідок атаки поранені двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Сьогодні російські війська в Миколаєві "денацифікували" електричну опору 115 кіловольтів. Воронка (утворилась - ред.) метрів, мабуть, 20 вширшки і метрів 5 вглибину. На щастя, під час обстрілів постраждало лише двоє людей. Продовжуємо відновлювати наше місто. Працівники обленерго борються з наслідками атак РФ", - розповів мер.

Нагадаємо, також стало відомо, що під час нічної атаки Миколаєва російські військові відкрили вогонь території місцевого зоопарку.

Додамо, в Миколаївській області внаслідок російських обстрілів за минулу добу отримали поранення 10 людей. З них більшість - цивільні.

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